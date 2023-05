Bari, si finge un padre in difficoltà per rubare soldi: la truffa

Si finge un padre in difficoltà nel comprare medicine per la figlia e così ruba a ragazzini dei soldi. È successo in zona Petruzzelli, in piena movida. Ma non è la prima volta. A raccontare la truffa una mamma, il cui figlio è stato vittima di quest’uomo.

Un uomo che si presenta ben vestito, scende da un furgone bianco e con gentilezza chiede soldi per andare in farmacia. Per essere credibile mostra chiavi di un’auto e scambia il numero di telefono con i ragazzi facendolo anche squillare. Prende i soldi con la promessa di tornare presto a restituirli, il tempo di andare in farmacia a comprare un medicinale. Ma poi scompare.

“Parliamo di una piccola cifra che mio figlio ed il suo amico hanno dato perché si sono lasciati convincere – spiega la mamma – e quindi una volta presi i soldi il tipo sparisce .

I ragazzi sono rimasti lì per ore ad aspettare che tornasse. Mi domando, e se mio figlio non avesse dato i soldi cosa sarebbe accaduto?”.

Perché non è la prima volta che accade, sempre nella stessa zona. Di vittime ce ne sono state davvero tante.

“Ho paura per i nostri figli – continua la mamma – ho raccontato questa storia e scoperto che questa persona, che dovrebbe avere problemi anche di droga, fa spesso questa truffa. Rubando soldi a ragazzini. Ma cosa succederebbe se un ragazzino dicesse di no? Bisogna fermarlo per evitare il peggio”. L’uomo sarebbe già stato segnalato alle forze dell’ordine.

“Nel frattempo – conclude la mamma – invito tutti a prestare attenzione. Purtroppo quest’uomo ha truffato tante persone in diverse parti della città e anche nella provincia”.