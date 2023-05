Bari, torna la giornata del “Naso rosso”: evento al parco Due Giugno

Anche quest’anno, i clown volontari delle Associazioni appartenenti alla Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO Italia ODV, promuoveranno la Missione di Gioia con iniziative di intrattenimento, informazione e sensibilizzazione. Torna anche a Bari La Giornata del Naso Rosso, un momento per trasmettere il messaggio della clownterapia e raccogliere fondi dedicati alla formazione di base, a quella specialistica e alle missioni all’estero.

L’appuntamento con i clown di Vip ODV Bari “I colori del sud” è per domenica 28 maggio all’interno del Parco 2 Giugno. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 si alterneranno momenti di intrattenimento, di informazione e sensibilizzazione: dal picnic tra i nasi rossi alla gara di ballo, dal momento “raccontastorie” al “truccabimbi”. L’evento si sposterà successivamente per le vie del centro e dalle 19 alle 20, dalla Chiesa di San Ferdinando a Piazza del Ferrarese i volontari di Vip Bari saranno accompagnati in parata dai percussionisti “Bandita”.

Unica regola: donare comprensione, vicinanza e un approccio alle difficoltà diverso dal solito. Un camice colorato, un naso rosso, un paio di occhialoni e la magia delle bolle di sapone che per qualche istante fanno sparire il grigiore dalle corsie degli ospedali, il disagio e le paure. Perché è importante tirar fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi.

Programma GNR 2023:

Ore 10.00

· Momento raccontastorie

· Giochi itineranti

Ore 11.00

Bans

Ore 11:30

· Spettacolo

Ore 12:30

· Gara di ballo

Ore 13:00

· Picnic tra i nasi rossi*

Ore 15:00

· – 2° momento raccontastorie

· Giochi itineranti

Ore 15:30

· 2° momento Bans

Ore 16:00

· Angolo Truccabimbi/tattoo

Ore 16:30

· Sfilata clown

Ore 17:30

· spostamento in centro fino ore 20:00