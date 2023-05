Estate in città con oltre 200 eventi: più soldi per “Le due Bari”

Su proposta dell’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, la giunta ha approvato una variazione al bilancio 2023/25 con l’obiettivo di incrementare la dotazione economica del bando “Le due Bari”, finanziato quest’anno dalla Direzione generale Spettacolo del MiC per 553.911,94 euro. Ad esito del relativo avviso pubblico, sono state ammesse a finanziamento 26 proposte progettuali che, secondo le indicazioni del bando, potranno essere finanziate con un contributo compreso tra 40mila e 80mila euro ciascuna. Dunque le risorse messe a disposizione dal MiC consentirebbero il finanziamento di un numero esiguo di progetti rispetto al novero di quelli ammessi, limitando di fatto l’offerta culturale complessiva a fronte della varietà degli spettacoli proposti sul territorio comunale. Di qui l’esigenza di destinare ulteriori risorse a copertura del bando, al fine di finanziare tutte le proposte di pregio che, all’esito della valutazione della commissione, abbiano ricevuto un punteggio di almeno 80 punti, attingendo a tal fine a fondi del POC Metro destinati a finalità analoghe, per un importo di ulteriori 960.074 euro.

Il provvedimento di variazione di bilancio approvato dalla giunta, che dovrà essere ora sottoposto alla valutazione del Consiglio comunale per la necessaria ratifica, dà atto dunque che l’avviso “Le due Bari” 2023” risulta finanziato per 553.911,94 euro dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per ulteriori 960.074,00 euro a valere sulle risorse POC Metro (di cui 600.000 del POC_BA_I.3.1.l – “Misure straordinarie di sostegno alla cultura e allo spettacolo” e 360.074 del POC_BA_I.3.1.q “Attivazione spazi di comunità”), per un importo finale complessivo di 1.513.985,94 euro.

“La rimodulazione del budget del bando Le due Bari ci consentirà di realizzare una programmazione culturale che da metà giugno a fine settembre vedrà la realizzazione di oltre duecento eventi in tutti i quartieri di Bari, con una speciale attenzione alle aree periferiche del territorio comunale – commenta Ines Pierucci -. La nuova disponibilità di oltre un milione e mezzo di euro, triplicata rispetto ai trasferimenti iniziali del MiC e resa possibile dalla volontà di questa amministrazione e, soprattutto, dal lavoro straordinario degli uffici competenti, andrà infatti a coprire almeno una ventina dei ventisei progetti ammessi a finanziamento, affidando agli operatori dello spettacolo dal vivo la direzione artistica di uno straordinario cartellone per un’estate che, ne sono certa, saprà soddisfare i gusti e alle esigenze dei cittadini baresi e dei tanti turisti che nei prossimi mesi attraverseranno il nostro territorio”.