Omicidio a Taranto, ucciso 62enne in strada: caccia ai responsabili

Omicidio ieri in tarda serata a Taranto. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo aveva appena parcheggiato il suo scooter e mentre si avvicinava al portone della sua abitazione è stato raggiunto dai colpi di pistola. E’ stato poi soccorso da un vicino di casa e trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Cosimo Nardelli, il 61enne pregiudicato ucciso ieri sera, era uscito da poco dal carcere dove aveva scontato 17 anni di reclusione in seguito alla condanna per concorso nell’omicidio del 27enne Alessandro Cimoli, ammazzato con alcune coltellate il 31 agosto del 2006 all’uscita di una masseria abbandonata nelle campagne tra Faggiano e Talsano. Gli inquirenti non escludono la pista della vendetta legata a quell’episodio.