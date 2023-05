Quali sono le possibilità di promozione del Bari in serie A?

Con il suo passato glorioso di militanza nella massima serie calcistica italiana, la Società Sportiva Calcio Bari, quest’anno mira a centrare nuovamente la serie A. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.

La storia del calcio si è fatta anche a Bari

La storia del Bari in serie A potrebbe ricominciare dalla prossima stagione perché quello che si sono prefissati i ragazzi di Mr. Mignani è un obiettivo reale. Quest’anno si sono resi davvero protagonisti di un’annata speciale e adesso si punta alla 31esima partecipazione nel massimo campionato. Attualmente può vantare di essere la prima squadra pugliese e la terza del Mezzogiorno italiano con il maggior numero di presenze in serie A. La squadra è anche soprannominata “ascensore” per le numerosissime promozioni e retrocessioni susseguitesi negli anni, tra serie A e serie inferiori. Adesso, dopo aver disputato un ottimo campionato in Serie B ed essersi classificati dietro a Frosinone e Genoa, mirano all’unico posto messo a disposizione dai playoff. La squadra pugliese non si vede in A ormai dalla stagione 2010/2011­ e dopo questa ultima presenza ha alternato fasi in B e C ed oggi sono ad un bivio decisivo.

Prestazioni, nomi e numeri per traghettare in serie A

Nell’attesa del risultato dei playoff, è bene capire quali sono le carte che il Bari dovrà giocare per tornare in A. Adesso che si conoscono le avversarie di questo ultimo giro di boa, è bene capire quali potranno essere le mosse da fare per mantenere gli standard di questi ultimi 9 mesi di campionato. Quello che rincuora i tifosi ma che non deve far cullare la squadra è che per eliminare i pugliesi dalla possibilità di salire in A, le squadre che si contendono il posto dovranno batterli almeno una volta. In questa ultima stagione regolare però non ci sono riuscite né all’andata né al ritorno. I numeri di questo ultimo campionato, al di là del terzo posto, sembrano essere comunque positivi. Su 38 partite disputate ne ha vinte 17 per un totale di 58 gol fatti e 37 subiti. Adesso ha dalla sua anche un tabellone abbordabile. La semifinale della rosa di Mr. Mignani, infatti, sarà contro la vincente del turno preliminare tra Sudtirol e Reggina, rispettivamente arrivati in sesta e settima posizione. In campionato il Bari ha chiuso, con entrambe queste avversari con risultati positivi. Due pareggi con la Reggina, nelle gare di andata e ritorno ed una vittoria ed un pareggio con il Sudtirol fanno ben sperare almeno per il passaggio al turno successivo. Questo significherebbe ritrovare il Bari nelle prossime quote serie A.

Per capire quali potranno essere gli assi nelle maniche del Bari, bisogna anche dare un’occhiata alle passate promozioni in cui i pugliesi hanno potuto contare su giocatori del calibro di Bonuccio e Barreto ma anche di altri che sono poi diventati campioni a livello internazionale come l’ex capitano Antonio Cassano o Gianluca Zambrotta, per citarne alcuni. Per quanto riguarda le tattiche, quest’anno il Bari ha dimostrato di puntare molto sulla costruzione di una squadra solida e competitiva. Speriamo che riesca anche a recuperare il formidabile vivaio di talenti a disposizione su cui la società ha sempre puntato e che ora sembra essere un po’ in crisi. Per il momento può sicuramente contare sulle prodezze dell’attaccante marocchino Walid Cheddira che ha realizzato, nella stagione regolare conclusa, ben 17 reti, arrivando terzo nella classifica marcatori della serie B.

Conclusioni

Il Bari sta concretamente sfidando l’opportunità di risalire in serie A e lo sta facendo dopo aver disputato un signor campionato. I pugliesi infatti sono arrivati terzi dietro a Frosinone e Genoa. Adesso tocca affrontare i play-off per centrare la serie A e ripetere quell’esperienza che non è nuova alla squadra. Storicamente infatti la squadra ha militato altre 30 volte nella massima serie ma ora manca da oltre un decennio sui campi delle big delle calcio. Proprio la storia del club mostra la resilienza della squadra e con l’attuale formazione e l’impegno profuso sui campi quest’anno, potrebbe ripetersi ancora una volta il sogno tanto sperato dai tifosi. Adesso è tutto pronto per l’elezione della terza promossa in A e la squadra di Mignani partirà già qualificata per le semifinali proprio per via del suo terzo posto nella regular season. In semifinale affronterà la vincente tra Sudtirol e Reggina. Con entrambe le squadre, durante il campionato, i pugliesi hanno ottenuto risultati utili ed i tifosi ora sperano che il prossimo 29 maggio sia lo stesso. La squadra dovrà puntare sul mantenere l’atteggiamento di questi ultimi 9 mesi in cui la squadra e la società hanno lavorato in concerto per fare del proprio meglio. Mai come in questo momento la promozione potrebbe essere a portata di mano se si giocano le carte giuste. Per quanto le prospettive e le statistiche la diano per favorita, è bene che la squadra riesca a mantenere la giusta concentrazione e quell’essenziale cattiveria in attacco. Solo così si può riscrivere una pagina importante della storia calcistica non solo della Puglia ma anche di tutto il Mezzogiorno d’Italia.