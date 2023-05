Südtirol-Bari: curiosità e precedenti. Mignani: “Siamo pronti”

Conclusa la regular season, il Bari torna in campo per disputare i playoff con la serie A nel mirino. Il primo ostacolo sul cammino dei biancorossi è rappresentato dal Südtirol. La squadra allenata da Bisoli ha superato la Reggina per 1-0 nel primo turno e sfiderà gli uomini di Mignani in una doppia sfida: la gara d’andata si disputerà lunedì 29 maggio allo stadio ‘Druso’di Bolzano (fischio d’inizio alle ore 20.30), mentre la partita di ritorno è in programma al ‘San Nicola’ venerdì 2 giugno (fischio d’inizio alle ore 20.30).

L’avversario – Il Fussball Club Südtirol, anche noto come Südtirol-Alto Adige, Südtirol Bolzano-Bozen o Südtirol, è una società calcistica italiana con sede legale nella città di Bolzano e sede operativa nel comune di Appiano sulla Strada del Vino in provincia di Bolzano.

La società è stata fondata a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva Sport Verein Milland, si è poi scissa dalla “società madre” nel 1995, allorché è stata ridenominata Football Club Südtirol-Alto Adige e ha adottato i colori sociali bianco-rossi. La denominazione è quindi divenuta F.C. Südtirol nel 2000, anno del trasferimento a Bolzano. La ragione sociale simboleggia l’intenzione del club di rappresentare non solo il capoluogo, ma l’intero territorio della relativa provincia.

In meno di trent’anni il club si è imposto quale realtà calcistica di riferimento in Alto Adige: tra le squadre della provincia vanta infatti il maggior numero di stagioni nel professionismo. Grazie alla vittoria nel girone A della Serie C 2021-2022 ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver mai raggiunto un simile traguardo nell’epoca del girone unico (in precedenza solo il Bolzano aveva preso parte per un anno alla divisione cadetta, nella stagione 1947-1948, che però era stata momentaneamente ampliata a tre gironi con l’ammissione delle migliori società di Serie C).

I precedenti tra Südtirol e Bari sono soltanto 3 e il bilancio è in perfetta parità: 1 vittoria per i galletti, 1 pareggio e 1 successo altoatesino. Allo stadio “Druso” di Bolzano si è disputato un solo incontro, quello del 10 aprile scorso con la squadra di Mignani che riuscì a spuntarla per 1-0 grazie ad una rete di Morachioli al 93′.

Doppi ex della sfida: Manuel Marras, Alessandro Micai, Tommaso D’Orazio, Manuel Scavone, Carlo Gervasoni. Simone Motta e Alessio Sestu.

Ex del match saranno: Andrea Masiello (infortunato, out per 20 giorni), Andrea Schiavone e Filippo Berra, tutti nel Südtirol.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani: “E’ una sfida che si gioca su due partite. Dovremo essere molto svegli e avere la giusta mentalità. Non credo che il Südtirol si snaturerà in queste due sfide. Entrambe le compagini hanno meritato questa semifinale. Non possiamo speculare sul fatto che con due pareggi saremmo in finale. Non vedo l’ora di giocare queste partite. La squadra sta bene, gli unici due calciatori che non sono al 100% sono Pucino e Ceter: quest’ultimo ha avuto un problema muscolare, mentre Pucino salterà sicuramente la semifinale d’andata, ma dovrebbe esserci nella partita di venerdì. Ho ancora qualche dubbio circa la formazione, visto che alcuni calciatori non sono al top della forma.”

Anche il tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l’affermazione sulla Reggina nel primo turno dei playoff: “Troveremo un ostico avversario, il Bari, ma anche loro troveranno pane per i loro denti, perché il SudTirol non molla mai. Tutto ora è ancora più bello da giocare, la società ci sta vicino e anche il Ds ci supporta: è da novembre che siamo nei playoff, ora ce li giochiamo. Lunedì torneremo in campo e cercheremo di fare un altro piccolo miracolo”.

PROBABILI FORMAZIONI:

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Vinetot, De Col, Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino, Casiraghi, Odogwu.

BARI (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maiello, Maita, Benedetti, Folorunsho, Esposito, Cheddira.

Arbitrerà la gara il signor Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Gli assistenti saranno Ciro Carbone della sezione di Lucca e Damiano Di Iorio della sezione Vco. Quarto ufficiale sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, mentre al VAR ci sarà Luca Banti (Livorno), coadiuvato dall’ AVAR Ivan Pezzuto (Pavia).