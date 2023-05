Bari, accoltella minorenne durante una rissa: denunciato

La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un cittadino egiziano di anni 18, presuntivamente responsabile, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di rissa e lesioni personali aggravate.

Nello specifico, nella serata del 25 marzo a Bari in piazza Aldo Moro, a seguito di una lite scoppiata tra due gruppi di stranieri di giovane età, il 18enne avrebbe sferrato con un coltello un fendente all’addome di altro connazionale minorenne, ferendolo al torace e alla mano destra. I due gruppi si sarebbero poi diretti presso la stazione ferroviaria proseguendo l’attività rissosa e soltanto l’intervento degli agenti ha scongiurato il peggio nei confronti dell’accoltellatore che, raggiunto nel frattempo dal gruppo avversario, per vendetta veniva picchiato selvaggiamente con pugni e schiaffi. L’attività di investigazione e di ricerca degli autori dei reati, anche grazie all’analisi minuziosa di ogni telecamera di videosorveglianza presente e utile in ambito ferroviario, ha consentito il riconoscimento e il deferimento del reo.