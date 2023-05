Bari, al via ‘Occhio alla salute’: screening oculistici gratuiti

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione della Casa della Salute dei Bambini, presidio dell’assessorato comunale al Welfare per la promozione del benessere dei più giovani, lunedì 29 maggio, alle ore 10, negli spazi del Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, in viale Unità d’Italia, si terrà “Occhio alla salute”, una giornata di screening gratuito con il presidente della Commissione comunale Cultura e Sport, Giuseppe Cascella, oculista e medico di medicina generale.

La visita comprende un esame della refrazione, che consente di accertare la capacità visiva del paziente, e un esame del fondo oculare, che consente di analizzare il bulbo oculare, la retina e la testa del nervo ottico. Sarà parte del team anche il dottor Luca De Giglio, optometrista, figura che si occupa di fornire soluzioni alle persone con disturbi della vista. La giornata di screening è aperta a tutti i cittadini baresi, senza limiti di età o quartiere di residenza.