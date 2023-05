Boom di test per lo streptococco in farmacia, +2.000% nel 2023

È esponenziale la crescita registrata quest’anno per i test per lo streptococco eseguiti in farmacia: se da ottobre 2021 a marzo 2022 ne erano stati venduti 3.857 in Italia, da ottobre 2022 a marzo 2023, sono stati 77.661 pari a un aumento del 1.913%. Lo indicano i dati elaborati per l’ANSA da Iqvia, provider globale di dati e analisi in ambito sanitario. Di pari passo, come emerge dai dati, crescono le vendite degli antibiotici indicati contro questo batterio, ovvero l’amoxicillina: da novembre 2021 a marzo 2022 sono state vendute 11,9 milioni di dosi a fronte delle 16,4 milioni del periodo novembre 2022 – marzo 2023, pari al +38% nel 2023. Pediatri, contagi a ping pong di streptococco fuori stagione

“Una serie di contagi e reinfezioni a ping pong da streptococco A stanno prolungano focolai di faringiti e scarlattina a maggio inoltrato, determinando un picco fuori stagione, fatto anche di più casi negli stessi bimbi che si ricontagiano in poco tempo”. E’ importante però “evitare tamponi fai da te o tamponi agli asintomatici per fare un’appropriata diagnosi, selezionando correttamente i pazienti a cui prescrivere l’antibiotico”. A commentare all’ANSA l’aumento esponenziale di tamponi e di vendite di antibiotici, è Susanna Esposito, professore ordinario di pediatria all’Università di Parma e coordinatrice del Tavolo Tecnico e Malattie Infettive della Società Italiana di Pediatria. “Abbiamo un debito immunologico nella popolazione – precisa – dovuto alla minore circolazione di patogeni per via delle misure introdotte per la pandemia Covid. Questo ha favorito l’aumento di infezioni di diverso tipo. Lo abbiamo visto con un’epidemia influenzale che ha fatto quest’anno 14 milioni di contagi, con l’aumento dei casi di virus respiratorio sinciziale e con l’impennata di faringite streptococcica e scarlattina, vista negli ultimi mesi. Infezioni che spesso, con un effetto ping pong tornano anche due o tre volte sullo stesso bambino, portando a più cicli di antibiotici nell’arco di poche settimane”.

