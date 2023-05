Cucina, ricca di vitamine e antinfiammatoria: in tavola la menta

Ricca di vitamine e dalle proprietà antinfiammatorie. In tavola oggi portiamo la menta, un’erba aromatica versatile e dal sapore fresco che può essere utilizzata in moltissime pietanze culinarie. Dall’aroma e dal gusto piacevole, soprattutto nelle stagioni più calde, la menta è ricca di proprietà nutritive essenziali per l’organismo.

In primis, come già evidenziato, la menta è ricca di vitamine, tra queste spiccano quelle del gruppo A, ma anche C, K ed E. Ma non solo, la menta è infatti ricca di minerali come ad esempio, potassio, calcio e ferro: essenziali per il corpo e per la mente. Non è finita qui, la menta, nel corso degli anni, è stata tradizionalmente utilizzata per alleviare i disturbi digestivi. Contiene infatti oli essenziali che stimolano la produzione di bile, aiutando così la digestione dei grassi. La menta può anche alleviare i sintomi del mal di stomaco, come nausea e flatulenza.

Da non sottovalutare, inoltre, sono anche gli effetti antinfiammatori della menta. Grazie alla presenza di antiossidanti, come il carotene e l’acido rosmarinico, la menta risulta infatti un vero e proprio antinfiammatorio naturale. Questi composti aiutano a ridurre l’infiammazione nel corpo, fornendo un sollievo naturale per dolori muscolari e disturbi come l’artrite. Inoltre, il consumo di menta migliora la salute del sistema respiratorio. L’olio di menta, ad esempio, può essere utilizzato come rimedio naturale per i sintomi del raffreddore, della tosse e della congestione nasale. Il suo aroma rinfrescante e i suoi effetti decongestionanti aiutano ad aprire le vie respiratorie e a lenire le infiammazioni.

Infine, la menta, risulta essere un valido sostegno per il sistema immunitario. Questo è possibile per via dell’elevata quantità di vitamina C, grazie alla quale il consumo di menta permette di rafforzare il sistema immunitario. La vitamina C è inoltre un antiossidante capace di protegge le cellule dai danni dei radicali liberi sostenendo il corretto funzionamento proprio del sistema immunitario. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Insalata di menta, melone e feta



In primis, tagliate a cubetti il melone fino a riempire almeno due tazze. In un’altra tazza, sbriciolate la feta. Versate tutto in una ciotola aggiungendo una tazzina e mezzo di foglie di menta fresca, del succo di limone, 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva e spezie, come ad esempio pepe e paprika. Mescolate con cura il tutto aggiustando di sale. Servite fresco.

Quinoa alla peruviana



A parte cuocete la quinoa, basteranno circa 60 grammi a testa. Nel frattempo, in una ciotola, inserite circa 100 grammi a testa di cetrioli, 100 grammi a testa di pomodorini, del prezzemolo e abbondanti foglie di menta. Insaporite infine con del succo di limone, aggiungete un filo di olio, del pepe nero e mescolate il tutto con cura. Anche in questo caso servite fresco.