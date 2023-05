Messaggistica, WhatsApp si rinnova: a breve l’aggiornamento

Novità per tutti gli utenti di WhatsApp. Con un aggiornamento delle sue app per Android e iPhone, il servizio di messaggistica permetterà ai suoi utenti di modificare un messaggio entro 15 minuti dal primo invio. “Dalla correzione di un semplice errore di ortografia all’aggiunta di un contesto extra a un messaggio, siamo entusiasti di offrire un maggiore controllo sulle chat” si legge in un post del blog ufficiale dell’app controllata da Meta-Facebook. L’aggiornamento sarà rilasciato nel corso delle prossime ore nei paesi raggiunti dal servizio. “Tutto quello che devi fare è premere a lungo su un messaggio inviato e scegliere modifica dal menu entro quindici minuti dal primo invio”. I messaggi modificati verranno contrassegnati con un’etichetta al loro fianco ma senza rendere disponibile la cronologia delle modifiche, come avviene, ad esempio, per un post cambiato su Facebook. La novità allinea WhatsApp ai rivali diretti, Telegram e Signal, che già offrono la modifica sulle loro piattaforme. La stessa Facebook aveva introdotto l’editing dei messaggi quasi un decennio fa. L’anno scorso, dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk, Twitter ha lanciato la modifica dei tweet per gli iscritti al programma Twitter Blue, che permette anche di ottenere la famosa spunta di verifica, fino a poco tempo fa assegnata in automatico dal team del social network e ora ottenuta a seguito della sottoscrizione a Blue.

(foto freepik)