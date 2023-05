OzApp, così Ozpetek lancia un appello ai giovani talenti

Ferzan Ozpetek a Cannes ha tenuto a battesimo OzApp, la prima Social Talent App per attori, cantanti e videomaker professionisti e amatoriali. Uniti da una passione profonda per il mondo del cinema e accomunati da uno sguardo visionario verso il futuro, Persol e Ozpetek hanno deciso di avviare una nuova collaborazione volta a far emergere i giovani talenti del palco e del grande schermo. OzApp, come spiega Ozpetek, “è come uno show sempre in onda. Non ha limiti, né fisici, né geografici o sociali: è un mondo che offre alla migliore band, al miglior cantante o attore o regista la possibilità di farsi notare. Lo scopo, e al tempo stesso la grande sfida, di OzApp è dare ai giovani l’opportunità di realizzare i propri sogni”. L’app consentirà ai giovani talenti di prendere parte a produzioni, ottenere visibilità, trovare opportunità professionali e anche votare le esibizioni degli altri partecipanti, offrendo quindi non solo una piattaforma digitale all’avanguardia, ma anche un veicolo di emozioni, pensato per incoraggiare i consumatori a usare il mezzo non solo come clienti, ma come persone.

(Foto Instagram)