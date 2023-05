Puglia, sale la voglia di vacanza all’aria aperta: boom dei campeggi

Cresce la voglia degli italiani e degli stranieri per le vacanze all’aria aperta. I turisti infatti stanno riscoprendo un grande interesse per i campeggi. E nel primo quadrimestre del 2023, a guidare la classifica delle destinazioni più cercate dagli italiani è la Puglia che, con il 22% delle ricerche totali, rispetto allo scorso anno scala la top 10 di due posizioni.

Campeggi.com di Koobcamp, portale italiano per campeggi e villaggi vacanze, con il suo Camping Report (CaRe), la panoramica annuale del settore e dei trend per la stagione estiva, basata sull’analisi delle ricerche e delle prenotazioni di Campeggi.com, dichiara che nel primo quadrimestre del 2023 il sito ha visto crescere i suoi utenti del 27% rispetto allo stesso periodo del 2022, ma, soprattutto, la ritrovata fiducia da parte dei viaggiatori ha portato a un ritorno delle prenotazioni con largo anticipo. Il portale, da inizio anno, ha infatti registrato un incremento del 139% rispetto al primo quadrimestre del 2022 per quanto riguarda le vacanze nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Se da una parte cresce l’interesse dei viaggiatori italiani (+35% di ricerche rispetto al 2022), dall’altra la voglia di scoprire lo Stivale aumenta anche oltreconfine. Secondo il Camping Report, a cercare sistemazioni outdoor nel Bel Paese per le loro vacanze, quest’anno, sono soprattutto i tedeschi, cresciuti del 58% rispetto al 2022, ma in aumento sono anche le ricerche da parte di polacchi (+69%), cechi (+44%), danesi (+35%) e olandesi (+18%).

Le vacanze all’aria aperta conquistano soprattutto famiglie e piccoli gruppi di amici (3-4 persone), che hanno effettuato il 56% delle prenotazioni totali; al secondo posto le coppie (34%). La maggior parte dei viaggiatori, la prossima estate, dedicherà ai campeggi e ai villaggi italiani 7 notti (34%), mentre il 17% ha prenotato per 14 notti, il 15% per soggiorni da 2 a 4 notti e il 6% viaggi da 10.

Dal punto di vista della tipologia delle sistemazioni emerge una preferenza per villaggi vacanze, ricercati dal 64% degli utenti, seguiti da glamping (16%), camping (12%) e piazzole per camper (8%), segno che per la maggior parte dei viaggiatori scegliere una vacanza en plein air non significa necessariamente rinunciare alla comodità. A crescere è anche la spesa media dei viaggiatori, che raggiunge i 1.432 euro. In particolare ad alzare la cifra sono soprattutto gli italiani, con un carrello che in media raggiunge 1.470 euro.

Dal punto di vista dei servizi offerti, gli utenti cercano in particolare strutture pet friendly e che permettano l’accesso agli animali (26%), per trascorrere le vacanze con i propri amici a quattro zampe. Ad attrarre i viaggiatori è anche la possibilità di soggiornare a due passi dalla battigia: tra i campeggi e i villaggi vacanze più cercati ci sono infatti anche quelli in riva al mare (18%) e quelli con accesso diretto alla spiaggia (9%). Le ricerche di strutture dedicate alle famiglie raggiungono invece quota 13%, mentre quelle con piscina arrivano all’8%.

La Toscana (15%), che nel 2022 era in vetta alle preferenze analizzate dal CaRe di Campeggi.com, scende invece di un gradino, mentre la Sardegna (10%), che lo scorso anno era al quarto posto, entra nella top 3 della prossima estate. Seguono Veneto, Lazio (new entry rispetto alla classifica del 2022), Abruzzo, Marche, Sicilia, Emilia-Romagna e Liguria (quest’ultima tra le assenti dalla top 10 della scorsa estate).

Diverse, invece, le preferenze degli stranieri che scelgono l’Italia. Al primo posto c’è infatti il Veneto, con il 34% delle ricerche, che registra un netto distacco dalle altre regioni sul podio, ossia Trentino-Alto Adige (9%) e Sardegna (8%). Completano la classifica Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana, Sicilia, Campania e Calabria.