Sangue sulle strade pugliesi, tre morti nel Foggiano

È di tre morti il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all’altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte – a quanto si apprende – un’auto e due moto. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Le vittime dell’incidente stradale sono tre motociclisti della provincia di Avellino: Emilio D’Avella, di 30 anni, di Ariano Irpino, Pamela Mustone, di 33, di Melito Irpino, e Emanuele Serafino, di 32, di Ariano Irpino. Due di loro, D’Avella e Mustone, a quanto viene riferito, erano fidanzati. La terza vittima viaggiava sulla seconda moto coinvolta. Ferito in modo lieve il conducente dell’auto, una Dacia Duster, con la quale le motociclette sono entrate in collisione per cause da accertare. L’uomo è stato condotto in ospedale a Foggia. Ne dà notizia l’Ansa.