Turismo, 2022 anno record: mai cosi tanti bagagli sono stati smarriti

Nonostante il 2022 non abbia raggiunto livelli record per il numero di voli operati a causa del perdurare, nella prima parte dell’anno, delle restrizioni agli spostamenti, è riuscito però a conquistare la poco ambita palma per quanto riguarda i bagagli smarriti. Con 26 milioni di valigie disperse in tutto il mondo e 8 ogni mille viaggiatori classificate come ‘disguidate’ (ovvero consegnate in ritardo, danneggiate o smarrite) il 2022, , secondo Baggage It Insights 2023 di Sita, è stato l’anno peggiore dell’ultimo decennio e due bagagli disguidati su tre hanno registrato problemi in Europa. In un anno il numero dei disguidi è aumentato del 75%, passando da 4,35 ogni mille passeggeri nel 2021 a 7,6 nel 2022.

Sul totale di 26 milioni di problemi sul fronte bagagli, sono 21 le valigie consegnate in ritardo (a volte anche di giorni); 1,8 milioni quelle smarrite o rubate e 3,2 milioni quelle danneggiate o manomesse. Sui collegamenti internazionali la percentuale di trolley consegnati in ritardo, danneggiati o persi arriva a due ogni 100 passeggeri.