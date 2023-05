Vaccino contro la tossicodipendenza, test in Brasile

Risultati promettenti, in Brasile, da uno studio che mira a sviluppare un vaccino contro la tossicodipendenza: i ricercatori dell’Università federale di Minas Gerais hanno già completato la prima fase degli esperimenti sugli animali, necessaria prima dei test sugli esseri umani. Il vaccino è stato sviluppato da molecole modificate della stessa droga. Negli animali, il vaccino ha indotto il sistema immunitario a produrre anticorpi che si sono legati alla sostanza stupefacente già presente nel flusso sanguigno degli animali. Ciò ha aumentato le dimensioni delle molecole della droga, impedendo loro di attraversare la barriera emato-encefalica. Senza raggiungere il cervello, l’animale non ha sentito gli effetti della droga stessa. I medici sperano che, in questo modo, nel test con l’uomo, si riduca drasticamente la voglia di consumare crack e cocaina.