Ballottaggi in Puglia, Emiliano: “Rammarico per Brindisi”

“La coalizione che governa la Regione Puglia si afferma in 9 Comuni su 13 sopra i 15mila abitanti, rafforzando la propria presenza sul territorio. Il centrosinistra prima governava in 5 Comuni su 13 – commenta cosi il governatore Michele Emiliano i risultati dei ballottaggi – C’è rammarico per il risultato a Brindisi, dove purtroppo le divisioni tra la sinistra di Riccardo Rossi e la coalizione Pd-M5S-civiche hanno determinato la sconfitta. Adesso che le operazioni di voto sono concluse rivolgo a tutti i nuovi sindaci i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.

Plaude per la vittoria a Brindisi il centrodestra. “Rivolgiamo – scrivono in una nota i parlamentari di Forza Italia – i migliori auguri di buon lavoro al neo sindaco di Brindisi, Pino Marchionna. Un risultato straordinario che conferma la bontà di una proposta politica seria e sostenuta da un centrodestra più unito che mai. I cittadini hanno premiato la prospettiva offerta per il rilancio della città e siamo sicuri che con Marchionna sindaco Brindisi avrà il riscatto che merita. Ringraziamo e facciamo i complimenti al nostro commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, che tanto ha creduto in questo progetto, lavorando incessantemente in questi anni da parlamentare per la sua comunità”