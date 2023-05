Ballottaggi in Puglia, i risultati: a Brindisi vince Marchionna

Pino Marchionna, candidato del centrodestra, è il sindaco di Brindisi. Ha vinto al secondo turno la sfida con Roberto Fusco. “Sono uno scrittore, dovrebbe essere facile per me descrivere le emozioni. Eppure, in questo momento, non trovo le parole giuste per esprimere il profondo senso di gratitudine che provo – scrive sui social – Probabilmente perché è sempre difficile parlare (e scrivere) di ciò che ci sta maggiormente a cuore. E Brindisi, per me, è una questione di Amore! Sin dal primo istante di questa lunghissima campagna elettorale ho avuto ben in mente ciò che sognavo: aiutare la mia città e lavorare ogni giorno per tutti i brindisini. Da oggi inizia un nuovo percorso in cui tutti sono importanti e nessuno va lasciato indietro! Ricostruiremo l’orgoglio di appartenere ad una grande Brindisi: tutti uniti, adesso, per far tornare a volare la nostra città! Grazie Brindisi, è un onore per me essere di nuovo il tuo sindaco”. Marchionna, già sindaco dal 1990 al 1992, è stato sostenuto da sei liste: Forza Italia, Lega Salvini Puglia, Partito Repubblicano Italiano, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Casa Dei Moderati-Unione Di Centro-Brindisi Idea 2030, Marchionna sindaco. Fusco è stato sostenuto da cinque liste: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno Per Brindisi, Ora tocca a noi, Roberto Fusco sindaco.

Gianpaolo Romanazzi è il nuovo sindaco di Valenzano. Ha vinto su Maria Morisco, espressione del centrodestra. A Carovigno eletto sindaco Vittorio Massimo Lanzilotti che ha vinto su Vincenzo Radisi. A Bisceglie eletto Angelantonio Angarano (liste civiche) che ha vinto su Francesco Spina, candidato centrodestra. A Noci il nuovo sindaco è Francesco Intini che ha vinto su Fortunato Mezzapesa. A Mola eletto sindaco Giuseppe Colonna, espressione centrosinistra, che ha vinto su Francesco Brunetti (centrodestra) per appena 70 voti. Ad Altamura eletto sindaco Antonio Petronella che ha vinto per 18 voti su Giovanni Moramarco. Ed infine il candidato del centrodestra Marco Lenoci ha vinto ad Acquaviva su Francesca Pietroforte, candidata centrosinistra.