Bari, apre il parco Maugeri: inaugurazione il 4 giugno

“Il parco Maugeri, in corso Mazzini, è pronto. Domenica 4 giugno vi aspettiamo alle 17 per aprirlo tutti insieme. Con tante attività dedicate a grandi e bambini. Qui dove sorgeva l’ex gasometro, oggi c’è uno spazio verde tutto da vivere”. Così il sindaco Antonio Decaro annunciando l’apertura del parco sorto sull’ex gasometro e che sarà intitolato a Maria Maugeri. L’area è stata completamente bonificata e trasformata in un parco da 16mila e 500 metri quadri complessivi con spazi riservati ai giochi per i più piccoli, al fitness, al parkour, oltre 110 nuovi alberi e 4.000 piante tra arbusti e tappezzanti.

“Se oggi quell’area è stata definitivamente bonificata e messa in sicurezza – si legge nell’atto di giunta che ha dato l’ok all’intitolazione – ed è stata trasformata in un parco attrezzato per attività ludiche e ricreative per bambini, lo si deve anche grazie alla forza e alla caparbietà di Maria Maugeri. Per queste motivazioni, l’amministrazione comunale intende intitolare il nuovo parco urbano situato nell’area su cui sorgeva l’ex Gasometro, nel cuore del quartiere Libertà, a Maria Maugeri, assumendo il suddetto parco come simbolo e testimonianza dell’impegno della città contro ogni forma di inquinamento e della volontà di proseguire negli interventi di riqualificazione e bonifica degli insediamenti industriali dismessi”, conclude il documento.