Capurso, rimane folgorato sul cantiere: morto 58enne

Alle ore 13 circa, in via Casamassima a Capurso (Zona Industriale), presso la sede di una azienda è deceduto un 58enne del luogo. La vittima stava eseguendo lavori di ristrutturazione e, per cause da accertare, dopo essere entrato in una cabina elettrica dell’alta tensione (non di pertinenza dell’azienda), è rimasto folgorato. La segnalazione ai Carabinieri di Capurso e al personale Spesal è giunta da altro operaio presente sul posto. Sono in corso tutte le attività connesse al tragico evento.