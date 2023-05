Cus Bari pallavolo: la squadra barese conquista la serie B

Sabato 27 maggio al PalaCus di Bari si è disputata la Gara 3 dei Play Off del campionato di Pallavolo maschile di serie C, che ha visto difronte il Cus Bari e il Virtus Tricase, con la vittoria dei biancorossi, che in questa maniera hanno ottenuta la qualificazione in serie B. Le prime due gare si erano tenute il 14 maggio a Bari e il 20 maggio a Tricase, con un risultato speculare: a vincere la gara 1 erano stati i baresi, mentre gara 2 era andata ai salentini sempre per tre set a uno. L’atmosfera al PalaCus è stata calda, con circa 700 presenze nel palazzetto barese, 120 i tifosi ospiti e più di 600 i sostenitori dei padroni di casa. Ad assistere a questo importante match sono intervenute anche autorità civili quali l’assessore Paola Romano, il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto e il presidente della Fipav Puglia Paolo Indiveri.

La “bella” è iniziata con un andamento punto a punto, proprio delle squadre che si studiano. Verso la fine del primo set, nonostante la buona distribuzione del registra cussino Palattella, la Virtus è riuscita ad allungare la distanza e ad aggiudicarsi il primo parziale per 21/25 . Capitan Cassano e Mister Mancini si sono fatti sentire con la squadra e hanno acceso gli animi di un gruppo determinato a vincere. Così il secondo set, sebbene sia ripreso con lo stesso andamento di parità, ha visto i biancorossi ad accelerare e a prendere il parziale per 25/22 spinti dagli attacchi di Paradiso e Pennetta e da un’ottima ricezione organizzata dal libero Verroca.

Diverso è stato il terzo set nel quale il Cus Bari ha dominato. A metà tempo erano +12 e per via di qualche crampo Mancini ha dato spazio anche ai giovanissimi Damiani, Costantini e Scaramuzzi che si sono fatti trovare pronti, chiudendo il set sul 25/17. Tesissimo è stato il quarto set per via degli stati d’animo dei giocatori, nervosi e stanchi, ma anche per via di alcune decisioni arbitrali discutibili e ripetutamente favorevoli ai salentini. Ma i cussini, trainati da Gianluca Elmoudden, stringono i denti e con la forza rimasta danno l’ultimo scatto. Il pareggio è arrivato ai 23 e mentre i salentini non sono più riusciti ad andare a vanti, i baresi vincono set e partita. Così dopo tre tentativi andati a vuoto, il Cus Bari supera i play-off e conquista la serie B “Grazie a tutti – ha commentato a caldo il direttore tecnico della Sezione Pallavolo del Cus Bari, Cesare Casulli -. Grazie al nostro Presidente Antonio Prezioso e al Capo Sezione Silvio Tafuri per

la volontà di scommettere nella Pallavolo. Grazie allo staff tecnico, ai dirigenti, agli atleti, per il grande lavoro di questo anno. Grazie ai nostri sponsor e ai tifosi, per il loro sostegno, decisivo nelle ultime partite. Ci rivedremo presto per una nuova grande stagione nella meritata serie B”.