Fuochi d’artificio nel centro storico di Bari, la denuncia – VIDEO

“Prepotenza e anarchia tornano a regnare nel Borgo Antico. Ormai vale tutto”. La denuncia è dell’associazione Bari Ecocity che ha diffuso un video di quanto accaduto venerdì intorno a mezzanotte davanti al Castello svevo. “Concerti napoletani in piazza e fuochi d’artificio – spiegano dall’associazione – La sicurezza della città è una delle priorità assolute e uno dei compiti essenziali di un sindaco che, nel caso di Bari, peraltro ha scelto (da decenni) di tenere per sé la delega alla polizia locale. Se si sceglie di utilizzare 650 poliziotti locali (un piccolo esercito) per fare multe e si decide di abdicare il tema della sicurezza urbana ai cittadini e al Prefetto che deve organizzare le forze di polizia, questi sono i risultati. Una città molto insicura e nel caos più totale, dove da un momento all’altro l’incolumità personale può essere compromessa”, continua la nota. “È l’ennesima eredità negativa che Decaro lascia a Bari e che ci auguriamo fra pochi mesi qualcun altro possa sanare – conclude la nota – Nel frattempo ci appelliamo al Prefetto al quale chiediamo un presidio più potente di alcune zone del territorio urbano, a tutela dell’incolumità fisica dei baresi”.