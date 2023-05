Il Levante For alla Fiera del Levante chiude con oltre 22 mila visitatori

I numeri parlano chiaro. Con oltre 22mila visitatori bilancio più che positivo per la prima edizione di Levante For, la manifestazione dedicata agli appassionati di fumetti, games e cosplay. Il successo è stato tale da fare già pensare alla seconda edizione che si terrà il 25 e 26 maggio 2024.

Inaugurata ieri, sabato 27 maggio e terminata oggi, domenica 28 maggio è stata una due giorni densa di appuntamenti, incontri, concerti, tutto incentrato sul mondo nerd.

La copertura social invece è stata di quasi 6 milioni di utenti raggiunti tra Facebook e Instagram. Numeri positivi a cui si aggiunge la soddisfazione degli espositori e di un pubblico numeroso prevalentemente giovanile, oltre ad un clima decisamente mite.

“Esprimo grande soddisfazione per questa prima edizione di Levante For che ho voluto fortemente. I numeri di visitatori registrati in questi due giorni mi hanno dato ragione – dichiara Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante. Per la prima volta il mondo nerd ha avuto un’importante occasione per esplorare le ultime tendenze di settore, scoprire nuovi talenti e condividere la passione per il mondo gaming, i fumetti, la musica e la tecnologia. I buoni risultati conseguiti ci hanno proiettato già alla prossima edizione per fare sempre più di Levante For un punto di riferimento importante per tutto il Sud Italia”.