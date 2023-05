Presunti abusi fallimenti, arrestato un giudice pugliese

Il magistrato pugliese Pietro Errede, fino a poco tempo fa in servizio al Tribunale di Lecce, ora a Bologna, un avvocato e tre commercialisti sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Guardia di finanza di Lecce su disposizione della magistratura di Potenza. Errede era già indagato nel procedimento per corruzione e turbativa d’asta. L’inchiesta era partita un anno fa dopo un esposto anonimo e riguarda un giro di nomine e incarichi pilotati al Tribunale fallimentare di Lecce. Verrebbe anche contestata una presunta interferenza in un’asta giudiziaria in cambio di favori. Dieci gli indagati.