Südtirol-Bari 1-0: Rover punisce i biancorossi

Quando tutto lasciava ormai presagire un pareggio a reti bianche, è arrivato il gol di Rover che ha consegnato la vittoria al Südtirol, punendo un Bari troppo prudente e attendista. Partita molto tattica quella del ‘Druso’ con la squadra di Bisoli che non si è snaturata, giocando la ‘solita’ partita difensiva e poco intraprendente. La formazione di Mignani ha sottoscritto il copione della gara proposto dalla compagine altoatesina, forte del miglior piazzamento in classifica che avrebbe garantito il passaggio in finale anche con due pareggi. Errore madornale quello commesso dai galletti che vengono puniti nel finale da un gol di Rover. I biancorossi dovranno conquistarsi ora la finale in gara 2, in programma venerdì 2 giugno in uno stadio ‘San Nicola’ che si preannuncia rovente.

SCELTE INIZIALI: L’attesa è finita, allo stadio “Druso” di Bolzano, va in scena la gara d’andata della semifinale playoff tra Südtirol e Bari. Dopo aver superato la Reggina per 1-0 nel primo turno, la squadra altoatesina ospita i galletti per giocarsi un posto in finale.

Per la sfida ai bolzanini, Mignani deve rinunciare a Pucino e Ceter infortunati. Il tecnico genovese ripropone il modulo con tre punte e sceglie Mazzotta al posto di Ricci. Folorunsho parte inizialmente dalla panchina.

Nel Südtirol, mister Bisoli, deve rinunciare a Davi e Schiavone infortunati, ma anche all’ex Andrea Masiello, fermo per una lussazione al gomito. Recuperato invece Celli. Il mister altoatesino schiera i suoi con il 4-4-2: in difesa c’è Vinetot al posto dell’ex difensore biancorosso, in attacco Mazzocchi affianca Odogwu.

PRIMO TEMPO: Dopo un’iniziale fase di studio, è del Bari la prima conclusione del match al minuto 11: Esposito serve Antenucci che si invola verso l’area di rigore bolzanina, ma il suo tiro è facile preda di Poluzzi. Ancora Bari al minuto 17 con Cheddira che si beve Zaro ma il suo tentativo di assist viene respinto dalla difesa altoatesina. Ripartenza dei galletti al minuto 32 con Esposito che serve Cheddira, ma la conclusione del nazionale marocchino non impensierisce Poluzzi. Non accade più nulla sino al duplice fischio del signor Dionisi e il primo tempo va in archivio sul risultato di 0 – 0.

SECONDO TEMPO: La ripresa comincia con gli stessi 22 protagonisti che hanno chiuso la prima frazione di gioco. La prima emozione del secondo tempo arriva al minuto 57 ed è anche la prima occasione per la squadra di casa: Mazzocchi prova la girata al volo ma non impatta bene sul pallone. Cambia Mignani al minuto 60: fuori Antenucci dentro Botta e passaggio al 4-3-1-2. Replica il Bari al minuto 62: discesa di Dorval sulla fascia destra e palla invitante per Cheddira che non riesce ad indirizzare verso la porta dei padroni di casa. Ci prova anche Esposito al minuto 70 ma il suo tiro da fuori area termina alto. Ma la chance più ghiotta del match è per il Südtirol al munuto 74: Odogwu svetta su Mazzotta e serve Mazzocchi che schiaccia troppo la conclusione e grazia Caprile. Ancora una sostituzione per i galletti al minuto 79: fuori Esposito dentro Scheidler. Finisce anche la gara di Maiello e Maita al minuto 83, subentrano Molina e Benali. Il Bari cerca di addormentare il match e viene punito al minuto 92: cross dalla sinistra di Casiraghi e Rover insacca di testa la rete della vittoria, sovrastando Mazzotta. Südtirol – Bari è storia: la semifinale d’andata dei playoff di serie B 2022/23 termina 1-0 per gli altoatesini.

PAGELLE: Cheddira ci prova, Mazzotta disastroso

Caprile 6, Dorval 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6 , Mazzotta 4, Maita 5,5 (83′ Molina sv), Maiello 5,5 (83′ Benali sv), Benedetti 6, Esposito 5,5 (79′ Scheidler 5,5), Antenucci 5,5 (60′ Botta 5,5), Cheddira 6,5

Mignani 5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 92′ Rover

Ammoniti: nessuno

Angoli: 3-1

FORMAZIONI INIZIALI:

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Curto, Vinetot, Fiordilino, Lunetta, Mazzocchi, Belardinelli, Zaro, Tait (c), De Col, Odogwu

Panchina: Minelli, Marano, Celli, Siega, Carretta, Cisse, Casiraghi, Rover, Eklu, Pompetti, Larrivey, Giorgini

All. P. Bisoli

BARI (4-3-3): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Esposito, Antenucci, Cheddira

Panchina: Frattali, Matino, Benali, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Ricci, Bellomo, Molina, Folorusho, Mallamo

All. M. Mignani

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Ciro Carbone della sezione di Napoli e Damiano Di Iorio della sezione di Verbano Cusio Ossola. Quarto uomo: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, mentre al VAR ci sarà Luca Banti (Livorno), coadiuvato dall’ AVAR Ivano Pezzuto (Lecce).

(Foto sscbari)