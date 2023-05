Bari, a Pane e Pomodoro è partita la stagione… a metà – FOTO

La stagione estiva è partita. Almeno per i bagnanti. Già dal weekend appena trascorso, i baresi – ma anche i turisti – hanno approfittato del sole per trascorrere del tempo sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro. Al via l’estate dunque, peccato che – a non essere partiti – sono i servizi. Non c’è un bar per esempio. Di conseguenza i baresi e i turisti, la cui presenza è da mesi motivo di orgoglio per il Comune di Bari, devono fare a meno di un punto di ristoro: il bar più cicino alla spiaggia conta diversi isolati di distanza. Pane e pomodoro è al momento sprovvista anche del servizio di salvataggio. Quindi se un bagnante dovesse trovarsi in difficoltà dovrà appellarsi al gesto di coraggio di qualche presente. Intanto, dal Comune di Bari fanno sapere che è stata pubblicata la gara telematica per l’affidamento del servizio di salvataggio a mare per le spiagge libere di “Pane e Pomodoro”e “Waterfront di San Girolamo”. L’appalto, relativo alle stagioni balneari 2023-2024, richiede lo svolgimento di un servizio di salvataggio a mare da assicurare ininterrottamente dal 17 giugno 2023 al 10 settembre 2023 e dal 15 giugno 2024 all’8 settembre 2024, dalle ore 10 alle 18, per un totale complessivo di 172 giorni, di cui 86 nel 2023 e 86 nel 2024, secondo le modalità indicate dall’Autorità Marittima. Peccato che per il prossimo mese si dovrà farne a meno.

Per quanto riguarda i punti di ristoro è stata pubblicata la procedura per il rilascio di due concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreativa per il posizionamento di food truck destinati ad attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria. Due le offerte arrivate che la commissione comunale sta valutando. Anche in questo caso, quindi, turisti e baresi dovranno attendere per trascorrere del tempo su una spiaggia attrezzata. A Bari dove l’estate comincia notoriamente in anticipo. Non sono state ancora ripristinate inoltre le cassette di sicurezza che lo scorso anno furono attivate per salvaguardare i bagnanti dai furti sulla spiaggia. I bagni, invece, con un po’ di fantasia sono funzionanti. Per il resto, turisti e baresi, dovranno portare pazienza.