Bari, alla Carlo del Prete la sede del municipio: al via il trasloco

La sede del municipio 2 si trasferisce nella Carlo del Prete. Entro l’estate saranno quindi chiusi gli uffici in stradella del Caffè e si procederà con il trasferimento nell’ex scuola di corso Benedetto Croce. A settembre inizieranno i lavori anche al secondo piano con l’obiettivo di concluderli entro la fine del mandato per trasformare tutta la Carlo del Prete nella sede esclusiva del municipio 2. Al momento è presente al piano terra la scuola dell’infanzia che dovrebbe andare ad esaurimento. Niente da fare quindi per la battaglia portata avanti per anni dai comitati e da alcune famiglie per salvaguardare la Carlo del Prete come istituto scolastico.

“L’attuale sede – spiega il presidente del municipio 2, GianLucio Smaldone – è assolutamente inadeguata e insufficiente. La Carlo del Prete è un palazzo di pregio con gli spazi necessari. Al momento gli assistenti sociali ad esempio non hanno neanche gli uffici per svolgere le loro attività e siamo a meno della metà dell’organico che dovremmo avere. Ci auguriamo di riuscire, entro la fine del mandato, ad avere a disposizione anche il secondo piano”.