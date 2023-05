Bari, lotta ai bed and breakfast abusivi: 245 multe

Dal primo febbraio al 15 maggio sono state 245 le multe che la polizia locale ha emesso nei confronti di strutture ricettive abusive, in particolare bed and breakfast. Le multe variano da un minimo di 200 euro ad un massimo di 2300 euro e hanno riguardato diverse irregolarità: l’omessa comunicazione delle tariffe e dei prezzi o delle presenze turistiche, omessa presentazione della scia, il mancato servizio di prima colazione, la mancanza di agibilità della struttura fino al numero di posti letto superiore a quello denunciato. La polizia locale ha intensificato i controlli soprattutto in seguito alla decisione del Comune di avviare l’iter per la tassa di soggiorno.

Tipologia sanzioni numero euro Omessa comunicaz. tariffe a Puglia Promozione 6 200 Omessa comunicazione prezzi agli ospiti 15 200 B&B omessa dimora di titolare imp. familiare 5 1676 Non pubblicizzare il CIS della struttura 20 1000 Omessa comun. flussi turistici in attivita di B&B 103 200 Omessa presentazione SCIA apertura 5 3343 omesso servizio 1° colazione in B&B 2 343 Ritardata Trasmissione Dati Flusso Turistico 83 200 Mancanza di agibilità struttura 2 1559 numero posti letto maggiore a quelli dichiarati 2 2343 Attribuz. denominaz.diversa da quella autorizzata 1 2076 Omessa Esposizione SCIA 1 1676 245