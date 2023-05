Giovane incinta di sette mesi scomparsa nel Milanese

E’ giallo sulla scomparsa di Giulia Tramontano, una ragazza di 29 anni incinta di sette mesi di Senago, nel Milanese, di cui non si hanno notizie da sabato.

Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. Sui social sono tantissime le condivisioni delle foto e circola anche la descrizione della donna: ha capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro.

La giovane, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si è rivolto ai carabinieri per denunciarne la scomparsa.

Chiunque abbia sue notizie può chiamare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia, al numero 380.7814931, che è stata contattata dai famigliari. I carabinieri stanno sentendo in queste ore famigliari e conoscenti per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. La giovane donna non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica neanche durante la gravidanza.

L’ultimo contatto con la famiglia è stato sabato scorso e Giulia era solita sentirla ogni giorno, cosa che non è accaduta domenica. Non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. Il suo telefono cellulare risulta spento e i famigliari non credono a un allontanamento volontario.

L’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, ha verificato le segnalazioni giunte con i famigliari della giovane ma inutilmente. La giovane, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni nel Milanese. È stato il suo fidanzato a denunciare la scomparsa nella giornata di domenica ai carabinieri che stanno conducendo le indagini e stanno cercando la ragazza. La descrizione e una sua fotografia sono state postate sui social per aiutare le ricerche. I carabinieri hanno ascoltato il compagno 30enne, familiari e amici per capire cosa possa essere accaduto e ricostruire le ultime ore di sabato.

La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, su Facebook cerca di dare indicazioni su come individuare la sorella. Ha postato una fotografia di Giulia sulla battigia del mare. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda “forse incinta”. Giulia aveva questo pancione un mese fa – scrive Chiara in riferimento alla fotografia – ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia”. “Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha”, conclude Chiara Tramontano segnalando il disegno che la sorella ha su un braccio.