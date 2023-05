Meteo, in Puglia breve pausa dal sole: in arrivo temporali

Breve pausa dal sole. A partire dalle 13 di questo pomeriggio e per le successive 7 ore è prevista allerta gialla per maltempo. È quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile riguardante tutta la Puglia.

Più nel dettaglio, sono in arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone interne e rilievi della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Già ne primo pomeriggio di oggi, a Gioia del Colle, c’è stato un forte temporale. Diversi i disagi causati dall’acqua caduta in abbondanza: molte strade sono infatti allagate. Anche a Copertino, in mattinata, si sono registrati disagi.

Un fulmine è caduto sul palazzo del Comune provocando diversi problemi ai server che alimentano le apparecchiature collegate ai servizi dell’ente. Nell’asilo è invece saltata la corrente per via di un fulmine caduto a pochi metri di distanza. Molti automobilisti sono inoltre rimasti intrappolati sulla strada provinciale che porta a Galatina. Disagi si sono registrati anche sulla statale che da Lecce conduce a Gallipoli dove le grandinate a macchia di leopardo non hanno permesso di circolare in sicurezza. Al momento la situazione risulta tornata alla normalità. Il maltempo proseguirà almeno sino alle 20 di questa sera.

Foto Facebook