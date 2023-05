Torna in Puglia Rossana Doll: riceverà un premio alla carriera

Torna in Puglia, sua terra d’origine, Rossana Doll, la pornostar diventata famosa negli anni 90 non soltanto per le pellicole a luci rosse (ha lavorato con Rocco Siffredi, Moana Pozzi, Jessica Rizzo) ma anche per aver fatto scoppiare il primo scandalo, con la pubblicazione di un libro dal titolo “Membri di partito”.

Nata a Bari e vissuta a Bisceglie, la Doll (vero cognome Di Pierro) ha iniziato la sua carriera con un film di Tinto Brass, “Così fan tutte”, in cui interpretava la sexy-nipotina dello stesso regista, per poi approdare nella scuderia di Riccardo Schicchi, già scopritore di Cicciolina. Dopo innumerevoli film e spettacoli si era trasferita a Torino, diventando personaggio di punta in tutti i club della zona e madrina nelle più importanti fiere erotiche del nord. Lo scorso anno, a firma dello scrittore e filosofo Mauro Cascio, è stato pubblicato un altro libro presentato in circoli culturali e fiere letterarie, “Sposerò Rossana Doll”. Il suo ritorno in Puglia la vede presente in due serate, il 2 e 3 giugno, presso un locale di Fasano, dove riceverà il premio alla carriera assegnatole da La Fenice, casa di produzione diretta da Johnny Cancellieri.