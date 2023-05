A Bari è febbre playoff: oltre 40mila biglietti venduti

La carica degli oltre 40mila tifosi biancorossi per ribaltare il risultato dell’andata a Bolzano (1-0 per l’undici di Bisoli) e arrivare alla finalissima promozione: venerdì sera il Bari dovrà battere il SudTirol al San Nicola per acquisire il pass per l’ultimo step verso la serie A. La vendita dei biglietti per la semifinale in programma alle 20.30 procede spedita: la soglia dei 40mila è stata raggiunta nelle scorse ore e non si può escludere che si batta il record stagionale registrato nella gara interna di dicembre contro il Genoa (48.877 ). Ne dà notizia l’Ansa.