Bari, al Museo Civico in mostra “24 scatti bike”

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta al Museo Civico di Bari (Str. Sagges, 13, 70122 Bari BA) si è aperta oggi 31 maggio la 12^ edizione della mostra fotografica internazionale dedicata al rapporto che lega l’uomo alla bicicletta.

L’evento gratuito è patrocinato dal 1^ Municipio del Comune di Bari, dalla Città di Bari e dalla Città Metropolitana con la collaborazione di Pin Bike, Ciclisti Urbani Baresi, Mountainbike Club Bari ASD, Consorzio Puglia Bici e Futuro, Fiab Ruotalibera Bari e La Torotí.

“La bicicletta è come la fotografia, entrambe danno la possibilità di raggiungere qualsiasi luogo rendendo indelebili i momenti che si vivono, esprimendo perfettamente lo stesso concetto di libertà” afferma Fulvio Morgese, dottorando del Politecnico di Bari, organizzatore dell’evento e dei talk pomeridiani e presidente della ASD Bari Motivation Bike, associazione che promuove l’utilizzo della bici non solo attraverso lo sport ma anche per gli spostamenti quotidiani.

I vincitori della dodicesima edizione del concorso fotografico internazionale “24 Scatti Bike” sono stati annunciati dopo che la giuria ha valutato attentamente 1359 fotografie inviate da 670 fotografi provenienti da 65 paesi. Il concorso è organizzato dall’Associazione Culturale Aeneis 2000 e curato da Vincenzo De Leonardis con il patrocinio della Regione Puglia.

In esposizione le fotografie di Amitava Chandra (India), Ankhi Marik (India), Anna Manoukian (Armenia), Chinmoy Biswas (India), Damiano Pignatti (Italia),Daniel Cilia (Malta), Eduardo Seastres (Filippine), Evgeniya Cherentaeva (Russia), Gabriel Mieles Guzmán (Ecuador), Jahnae’ Hatter (Usa), Jeffrey De Keyser (Belgio), Juan Obando (Colombia),Jukka Heinovirta (Finlandia), Katie Ehrlich (Usa), Manuel Elias (Usa), Marwa Ibrahim Sakr (Egitto), Miguel Zambrano (Venezuela), Natalia Kaliagina (Russia), Nicole Weiss (Usa), Nurlan Tahirli (Azerbaijan), Olga Volodina (Bulgaria), Polina Nasedkina (Olanda), Tatiana Sanina (Armenia). Photo cover della mostra di Ines Di Biasio (Italia).

“Le menzioni speciali sono andate al fotografo maltese Daniel Cilia per la fotografia “Pellegrinaggio a Zabbar” e alla fotografa americana Katie Ehrlich per la fotografia “Manifestante in Bicicletta”. Due visioni che interpretano l’utilizzo della bicicletta in modo completamente diverso: la prima per un suggestivo e intimo fine religioso nel cuore del Mediterraneo, la seconda per una pacifica protesta in nome del clima nella Città di New York. Per la photo cover di questa dodicesima edizione di “24 Scatti Bike” è stato scelto lo scatto della fotografia italiana Ines Di Biasio”, spiega il curatore della Mostra Vincenzo De Leonardis.

Per l’intera durata dell’esposizione si terrà, presso la Sala Multimediale del Museo Civico, una ricchissima programmazione di talk a tema bicicletta:

1 GIUGNO

Ore 18,00: Giulio Albano, Global Shapers Bari Hub e Uniba

Paola Romano, Assessore Politiche Giovanili del Comune di Bari

Cosimo Carpentiere, EMS Puglia e NTT Data

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30 e 16,30-19,30)

2 GIUGNO

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30, chiusi il pomeriggio)

3 GIUGNO

Ore 10,00: Ciclopasseggiata da Madonnella a San Girolamo

Ore 18,00: Marco D’Eredità, Viaggiare Lentamente

Ore 19,00: Domenico Ciolfi e Monica Camporesi, registra e attrice del film: Il caso Pantani

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30 e 16,30-20,30)

4 GIUGNO

Ore 9,30: Partenza e Passaggio della Randonèe di Bari

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30, chiusi il pomeriggio)

5 GIUGNO

CHIUSI per l’intera giornata

6 GIUGNO

Ore 18,00: Michele Laporta, Vicesindaco della Città Metropolitana di Bari

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30 e 16,30-19,30)

7 GIUGNO

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30 e 16,30-19,30)

8 GIUGNO

Ore 17,00: Simon Laurenzana e Manuela Lapenta, Basilicata Bike Trail – Fiab Ciclostile Potenza

Ore 18,00: Vincenzo Intermite Apulia Trail – Guida Aigae

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30 e 16,30-19,30)

9 GIUGNO

Ore 18,00: Consulta della Bicicletta, Comune di Capurso

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30 e 16,30-19,30)

10 GIUGNO

Ore 17,00: Vincenzo De Leonardis, curatore della mostra

Intervengono in videoconferenza i fotografi: Daniel Cilia (Malta); Katie Ehrlich (Usa); Ines Di Biasio (Italia)

Ore 18,00: Pasquale Marinelli, Presentazione del progetto Mom to Mom

(Orari di apertura al pubblico: 9,30-13,30 e 16,30-19,30)