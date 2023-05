Bari, scippata nel sottopasso: “Nessuna vigilanza”

“Ecco la vigilanza nei sottopassaggi a Bari. Mia madre oggi aggredita e derubata della borsa. Non si sa chi vigila”. Così si legge in un post di denuncia al sindaco Antonio Decaro. Alla segnalazione è allegata una foto dove si evincono le condizioni in cui versa l’impianto di videosorveglianza. L’aggressione è avvenuta nel sottopasso di via Emanuele Mola. È stata presentata anche denuncia ai carabinieri.