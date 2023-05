Corsi professionali: successo delle scuole di formazione

Negli ultimi anni la richiesta di corsi professionali è cresciuta in modo costante, soprattutto tra gli under 40, dato che le aziende sono sempre più alla ricerca di figure con competenze specifiche, in grado di garantire un valore aggiunto immediato.

I percorsi formativi, del resto, aiutano ad acquisire nuove professionalità, indispensabili per costruire un futuro lavorativo e cogliere le opportunità presenti nell’attuale mercato del lavoro.

In particolare, le scuole di formazione registrano un trend positivo per quelle aree che richiedono un rapporto diretto tra i docenti e gli studenti, come per esempio il settore dell’estetica e del benessere o quello socio sanitario ed educativo.

La richiesta interessa tutta l’Italia in modo piuttosto uniforme, in ogni caso per quanto riguarda il Sud è interessante notare come la Calabria sia tra le regioni in cui si concentra maggiormente la domanda.

Il merito va alla presenza di scuole accreditate come ADAP – Accademia delle Arti e Professioni, presente sul territorio con tre diverse sedi da oltre 25 anni. Naturalmente, la formazione professionale a Reggio Calabria erogata da Adap è riconosciuta in tutti i paesi dell’Unione Europea e presenta la certificazione ISO 9001.

Il valore delle soluzioni di formazione professionale cross modali

La nuova frontiera della formazione professionale è rappresentata dalle soluzioni cross modali, che si contraddistinguono per la perfetta integrazione del sapere teorico con quello pratico.

Questo approccio prevede la combinazione di lezioni teoriche, dove gli studenti possono apprendere una serie di conoscenze fondamentali, con esperienze pratiche attraverso le quali mettere in atto quanto appreso, consolidare le nozioni di teoria e sviluppare quelle competenze pratiche richieste dalle aziende che assumono.

Un percorso formativo cross modale può prevedere, per esempio, un corso teorico in aula completato da uno stage in azienda, una soluzione che garantisce innumerevoli vantaggi agli studenti. Innanzitutto, è possibile approfondire varie nozioni teoriche utili per ottenere un’adeguata preparazione al lavoro, comprese una serie di materie professionalizzanti indispensabili al giorno d’oggi. In secondo luogo, è possibile mettere in pratica quanto imparato e agevolare l’inserimento in azienda.

In questo modo le imprese possono assumere dei lavoratori più pronti per diventare operativi a tutti gli effetti. Gli studenti, invece, possono avere maggiori possibilità di trovare un’occupazione rapidamente, riducendo anche il periodo trascorso dopo lo studio tra stage, apprendistati e tirocini.

Alcune scuole di formazione offrono anche delle partnership con le aziende, collaborazioni molto utili che consentono di fare lo stage direttamente presso i potenziali datori di lavoro una volta terminato il percorso di formazione.

Perché scegliere una scuola di formazione professionale

L’Italia è un Paese con un tasso di occupazione più basso rispetto alla media UE, in cui esistono meno opportunità per chi cerca il suo primo lavoro o chi desidera migliorare la propria posizione lavorativa.

Secondo gli ultimi dati Istat di marzo 2023, infatti, il tasso di occupazione è al 60,9%, mentre la media europea, in base alle percentuali fornite da Eurostat, si attesta sul 75%. La disoccupazione in Italia invece si aggira sul 7,8%, arrivando per quella giovanile al 22,3%, in confronto a una media UE rispettivamente del 6,1% e dell’11,3%.

Questa è ovviamente la prima ragione per cui conviene investire in un corso di formazione professionale, per essere in grado di proporsi in modo più competitivo sul mercato del lavoro italiano.

Una qualifica certificata e riconosciuta, infatti, permette di trovare lavoro più facilmente, soprattutto quando il corso è in grado di fornire tutte le competenze generalmente richieste dalle aziende.

Inoltre, l’ampia gamma di proposte disponibili consente di scegliere un percorso formativo vicino ai propri interessi, per intraprendere una carriera nell’ambito lavorativo desiderato.

Rivolgersi a una scuola di formazione professionale, infine, si rivela utile in quanto prevede anche lo svolgimento di attività pratiche, un aspetto che permette di acquisire esperienza prima di intraprendere un percorso lavorativo ed essere fin da subito più competitivi.