Meteo, ancora maltempo in Puglia: in arrivo pioggia e temporali

Nuova allerta meteo per maltempo in Puglia. È quanto emerso dal bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla. In particolare, a partire dalle 12 di questa mattina e per le successive otto ore sono in arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Già nella giornata di ieri il maltempo non ha risparmiato la Puglia, in particolare il Salento e Gioia del Colle dove si sono registrati diversi disagi.