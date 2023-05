Si dà fuoco a Brindisi: aveva aggredito la moglie nei giorni scorsi

Si è dato fuoco davanti al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta del 32enne accusato di aver sferrato due coltellate alla moglie e averle anche lanciato alcool addosso, per poi darle fuoco e procurarle ustioni di terzo grado fra testa e collo. Fatto avvenuto a Galatone nel pomeriggio del 29 maggio scorso. Il 32enne è ricoverato in gravi condizioni. Ferita anche una guardia addetta alla vigilanza dell’ospedale che ha cercato di aiutare il 32enne con un estintore. Pare, da una prima ricostruzione, che l’uomo avrebbe tentato di entrare in ospedale, forse per raggiungere la moglie ricoverata in gravi condizioni.