Bari, via le impalcature: ecco la nuova facciata della fiera

Prende forma il nuovo “volto” della facciata della fiera, ingresso lungomare Starita, dove sono stati effettuati dei lavori di riqualificazione da parte della Regione. Nelle ultime ore sono state infatti smontate le impalcature che hanno lasciato emergere la nuova facciata contraddistinta da un colore più vivo e da migliorie strutturali.

Ma se da una parte la facciata risulta completamente nuova, dall’altra, il volto del luogo simbolo della città resta ancorato al passato. Spicca, in particolare, il colore “spento” della pittura ormai consumata e i segni del tempo, tra degrado e abbandono. Ancora non è chiaro quando (e se), saranno effettuati gli interventi sulla parte restante. Le impalcature, attualmente, fatta eccezione per una sola zona (in cui sono in fase di smontaggio), risultano completamente rimosse.