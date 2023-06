Come cambia Bari, Decaro “in cattedra” al Politecnico

Una lezione con un professore d’eccezione ieri al Politecnico di Bari. In cattedra nella giornata di ieri è salito il sindaco Antonio Decaro, ingegnere civile con specializzazione Trasporti. Invitato dal professore Pasquale Colonna, del dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Territoriale, Edile, Decaro ha illustrato i progetti che sono stati portati avanti in città, focalizzandosi su quelli relativi alle strade. In particolare sono stati analizzati tre casi: l’allargamento a quattro corsie con spartitraffico di via Amendola con relativa realizzazione di rotatorie, la pedonalizzazione di via Argiro ( a breve partirà il restyling con l’eliminazione dei marciapiedi) e gli interventi previsti nell’ambito del biciplan, dalla pista ciclabile in viale Unità d’Italia ai vari percorsi che si sono succeduti negli anni, fino alle recenti piste light, realizzate con una semplice linea disegnata sull’asfalto.