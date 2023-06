Festa della Repubblica: le variazioni di venerdì per i bus Amtab

L’Amtab informa che in riferimento all’ordinanza della ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Bari del 24 maggio 2023 in occasione della manifestazione per il “77° Anniversario della Repubblica Italiana, venerdì 02 giugno 2023, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12 e 42, effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 2 in partenza da via di Maratona – Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario; in partenza dal C.S. Polivalente – Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario.

linea 2/ in partenza da via di Maratona – Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario; in partenza da via Conenna (S.Anna):: i bus effettueranno il percorso ordinario.

linea 10 in partenza da via C. Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario; in partenza dal C.S. Polivalente – Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario.

linea 12 in partenza da piazza Moro: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno per via Carulli, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, effettueranno l’inversione sotto al ponte Garibaldi, lungomare Perotti, corso Trieste, con ripresa del percorso ordinario; in partenza da via Fenicia – Torre a Mare: i bus giunti su lungomare Trieste svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro.

linea 42 i bus in partenza dalle Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II svolteranno a destra per corso Cavour, via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, effettueranno l’inversione di marcia sotto il ponte Garibaldi, lungomare Perotti, corso Trieste, con ripresa

del percorso ordinario; i bus in partenza dall’area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti su lungomare Perotti, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via de Giosa, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, con ripresa del percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermante presenti lungo le suddette variazioni di percorso. Verrà istituita una fermata provvisoria in via Carulli di fronte al civico 94

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto.