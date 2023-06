Maltempo, nuova allerta sulla Puglia: in arrivo pioggia e temporali

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia. Nonostante le alte temperature, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, è prevista allerta gialla su tutta la Regione. In particolare, a partire dalle 13 e per le successive 7 ore, sono in arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il maltempo, secondo le previsioni, durerà almeno sino a sabato in Puglia. Per domenica invece non è prevista pioggia, ma il cielo sarà comunque nuvoloso.