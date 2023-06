Omicidio Giulia, il fidanzato aveva cercato online “Come uccidere”

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Giulia Tramontano, 29enne al settimo mese di gravidanza, il cui corpo è stato ritrovato privo di vita, in un lembo di terra situati dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese. Alessandro Impagnatiello, reo confesso del reato, secondo quanto emerso dalle recenti indagini, avrebbe cercato online come uccidere Giulia.

Impagnatello, attualmente in carcere a San Vittore, è accusato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. Giulia, secondo quanto emerso dall’interrogatorio effettuato nelle scorse ore, è stata uccisa con 2-3 coltellate in seguito a una litigata in casa. Impagniatiello avrebbe tentato di bruciare il corpo per due volte, senza però riuscirci: prima nella vasca da bagno di casa con dell’alcol, poi in una zona situata all’esterno della casa di Senago, un box di famiglia, con della benzina. L’omicidio, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto tra le 19 e le 20.30. Il corpo della donna è rimasto in casa per alcune ore prima di essere spostato nel luogo in cui è stato poi ritrovato.

All’uomo, in seguito a quanto emerso, è stata contestata anche l’aggravante della premeditazione nel fermo contestato dalla Procura. Lo ha sottolineato la Pm Alessia Menegazzo evidenziando che “Impagnatiello ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna. Si tratta dunque di un omicidio premeditato. Quando ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla”. ma non solo. Dalle indagini è inoltre risultato che l’uomo “ha inviato messaggi all’amica della compagna dal telefono della Tramontano quando l’aveva già uccisa”.

Poco dopo l’omicidio, l’uomo, ha anche tentato di incontrare l’altra donna con cui aveva una relazione, assicurando a quest’ultima che Giulia se ne era andata ed evidenziando che era “un uomo libero”, screditando inoltre la 29enne dichiarando che il figlio in grembo non era suo. Cosa non vera. La donna, per paura, ha deciso di non incontrarlo e, anche nel momento in cui l’uomo si è presentato a casa sua, verso le 14 di domenica scorsa, ha deciso di non farlo salire in casa. La donna, ascoltata come teste, ha raccontato che nella sera di sabato aveva ricevuto un messaggio dal telefono della 29enne in cui c’era scritto “Ti ho mentito, lasciami in pace”, dopo l’incontro avvenuto tra le due in cui si erano confrontate anche sui “maltrattamenti psicologici” dell’uomo. Quel messaggio, secondo quanto emerso, sarebbe stato inviato dallo stesso Impagnatiello, in quanto Giulia era già morta.

In mattinata i familiari di Giulia, tra cui anche il fratello, Mario, si sono recati nel luogo in cui ieri sera è stato ritrovato il corpo della donna per lasciare dei fiori. Accanto anche un peluche e diversi bouquet portati da amici e conoscenti. “Per sempre nei nostri cuori” – si legge sul bigliettino lasciato dalla mamma, dal papà e dalla sorella Chiara e il fratello Mario. In alto sul messaggio si legge “per Giulia e Thiago”, il nome che probabilmente la donna aveva scelto per il piccolo che sarebbe nato da qui a due mesi.

