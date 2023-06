Spettacoli nelle periferie, ecco i vincitori del bando “Le due Bari”

Sono online, sul sito istituzionale del Comune, gli elenchi redatti ad esito della valutazione svolta dal gruppo di lavoro incaricato in merito alle proposte progettuali ammesse al bando Le due Bari – 2023. Lo rende noto l’assessorato alle Culture. Come noto il bando, in seguito alla delibera di giunta dello scorso 26 maggio, risulta finanziato per 553.911,94 euro dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per 960.074,00 euro a valere sulle risorse POC Metro, per un importo complessivo di 1.513.985,94 euro.

Nello specifico, sul sito, sono disponibili: l’elenco delle proposte valutate (All. 1), l’elenco delle proposte valutate positivamente (All. 2), l’elenco delle proposte valutate con punteggio inferiore a 70 punti e pertanto non ammesse a finanziamento (All. 3), l’elenco proposte ammesse a finanziamento MiC-Direzione generale Spettacolo (All. 4) e l’ Elenco proposte ammesse a finanziamento POC Metro (All. 5)

“Ancora una volta la cultura unisce i quartieri di tutta la città – ha commentato Ines Pierucci -. Le due Bari è un omaggio al racconto scritto nel 1957 quando Pierpaolo Pasolini visitò la nostra città ed è con questa suggestione che, sin dall’inizio del mandato, abbiamo avuto l’ambizione di scongiurare la dualità tra centro e periferie, favorendo il più possibile il policentrismo. Con questa seconda edizione del bando intendiamo perseguire gli obiettivi strategici della visione culturale della città, ovvero l’investimento costante e continuativo nei diversi quartieri, sviluppato in tutta la programmazione culturale cittadina. Questo, perciò, non sarà solo un cartellone di venti progetti, che svilupperanno un’offerta culturale di qualità composta di oltre duecento eventi da giugno a settembre, ma un progetto complesso, profondo, antropologico che, mettendo in rete i tanti operatori culturali del nostro territorio e onorando il lavoro e i sacrifici del comparto professionale del mondo della cultura, valorizzerà i cittadini coinvolti dal basso nelle tante attività laboratoriali, rendendo gli spettacoli un punto di arrivo e non di partenza del progetto, praticando l’uguaglianza territoriale quale presupposto fondamentale di una politica culturale partecipativa, inclusiva e sostenibile” – ha concluso.

Di seguito le 20 proposte finanziate, con l’indicazione del nome del proponente, il titolo del progetto, il periodo di realizzazione e la location scelta:

Abusuan ETS, “Confini Labili”: dal 20 luglio al 25 agosto. Arena della Pace // Parco Princigalli // Piazza Umberto I //(Carbonara) // Piazzetta della Torre (Torre a Mare) // Piazzetta Eleonora (S. Pio)

Associazione culturale RESEXTENSA, “Unite gli estremi, e avrete il vero centro”: dal 15 giugno al 31 agosto – dall’8 al 25 settembre 2023. Via Monsignor Jolando Nuzzi // Parrocchia Santo Spirito // Officina degli Esordi // Parrocchia di San Nicola (Palese) // Centro Famiglie (S. Pio) // Abeliano // Piazza Magrini // Arena Don Luigi Minerva // Waterfront S. Girolamo // Istituto Duse

Associazione culturale L’Amoroso, “Bari vista dalla luna” 2023: dal 7 al 16 luglio. Parco Gargasole // Casa della Legalità // Parco Campaneros // Casa Mary Poppins // Aliante.

Associazione culturale Breathing Art Company,“A qualcuno piace danza”: dal 23 giugno al 31 agosto. Parco della Legalità // Giardini Mizzi // Giardini Impastato // Waterfront S. Girolamo // Parco Princigalli

Associazione culturale Gershwin,“Tra musica e parole”: dal 28 giugno al 7 agosto. Cattedrale // Showville // Arena della Pace // Redentore // Piazza della Torre (Torre a Mare)

Associazione Eurorchestra da Camera di Bari: “Sacred, serious and comic music festival (barisien napolitain… e oltre…)”: dal 18 giugno al 6 agosto. Chiesa del San Salvatore // Parrocchia di S. Marco // Chiesa di S. Carlo Borromeo // Chiesa dello Spirito Santo // Cattedrale

Associazione Chorus Jazz Studio Orchestra, “Bari Jazz Festival XV Edizione – Tra blues e avant-garde”: dal 30 giugno al 9 luglio. Piazzetta San Nicola (Carbonara) // Opera S. Nicola // Arena della Pace // Spiaggetta Provolina // Fondazione Giovanni Paolo II // Waterfront S. Girolamo

Centro polivalente di cultura Gruppo Abeliano, “Luna barese”: dal 5 luglio al 27 agosto. Parrocchia della Natività // Auditorium Don Bosco // Granteatrino // Abeliano // Sala Odegitria // Cattedrale

Camerata Musicale Barese, “Non soli, ma ben accompagnati”: dal 14 luglio al 1 agosto. Abeliano // Redentore // Arena della Pace

Associazione Granteatrino Onlus, “Festival felicità adriatica” – seconda edizione: dal 27 luglio al 5 agosto. Arena della Vittoria // Abeliano

AncheCinema S.R.L., “Cuori Urbani” dal 6 luglio al 6 agosto. Arena ai Riciclotteri // Piazza Mercantile // Arena della Pace // Piazza Risorgimento // Parco Rossani

Associazione culturale La Bautta, “BARIfest Theater”: dal 26 giugno al 31 agosto. Accademia del Cinema // Showville // Abeliano // Redentore // Prato La Gemma (Carbonara 2) // Vallisa

Associazione culturale Mezzotono,“Levante a cappella international festival”: dal 21 al 27 agosto. Arena della Pace // Piazza dei Mille (Santo Spirito)

A.S.D. Apulia Tango, “Il tango dei due mondi – Il mare che unisce”: dal 18 giugno al 6 agosto 2023. Arena della Pace // Cortile Salesiani // Parco Rossani // CUS // Parco Princigalli

Associazione culturale Time Zones,“Sotto il cielo delle periferie” 2023: dal 14 luglio al 23 agosto. Arena della Pace // Parco Princigalli

Associazione Al Nour, “ASSUD: per un Sud che non è più Periferia e una Periferia che non è più Sud”: dal 22 giugno al 30 agosto: Basilica di San Nicola // Santa Chiara // San Sabino // Redentore // Teatro di Pulcinella // Chiesa della Natività // Arena della Pace // Chiesa di San Nicola (S. Pio)

Bass Culture S.R.L., “A-Riva festival” – II edizione: dal 19 giugno al 3 settembre. Waterfront San Girolamo // Lungomare Cristoforo Colombo // Officina degli Esordi

Società cooperativa Coolclub, “Bari Urban Lab”: dal 23 giugno al 13 agosto. Kismet // Torre Quetta // Largo Albicocca // Officina degli Esordi // Parco Comunale di Loseto

Cooperativa Teatri di Bari, “C’è aria di festa” 2023: dal 16 giugno al 27 luglio. Spazio 13 // Piazzetta Eleonora // Centro Servizi S. Girolamo // Kismet

Madimù associazione culturale, “Le fiabe sono vere” – II edizione: dal 28 giugno al 29 luglio – dal 15 al 22 settembre: Officina degli Esordi // Strada Annunziata // Biblioteca “Iurlo” // Biblioteca “Maurogiovanni” // Castello di Ceglie // Chiesa di S. Nicola (Catino).

Foto repertorio