Violento nubifragio su Taranto, strade come fiumi e acqua nelle case

Strade come fiumi, acqua nelle case e cittadini bloccati con le auto sommerse dall’acqua. Sembrano le immagini di qualche settimana fa in Emilia Romagna e invece è Taranto, poche ore fa. Nel pomeriggio di oggi infatti, sulla città, si è riversato un violento nubifragio che ha causato moltissimi danni e disagi in particolare nel quartiere Paolo VI.

L’acqua ha invaso le strade entrando anche nelle case, nei negozi, negli uffici e negli scantinati. Nel corso del pomeriggio ci sono state moltissime richieste giunte al numero d’emergenza 112 da parte di cittadini in difficoltà e fortemente preoccupati per la violenza del temporale, al quale ha fatto seguito una forte grandinata. Una donna di 81 anni è stata soccorsa mentre era rimasta bloccata in auto. Ad aiutarla due carabinieri che dopo averla estratta dal veicolo l’hanno portata in braccio in un posto sicuro. Ma non solo, nella scuola Pirandello è crollata la controsoffittatura in un’aula vuota. L’istituto è stato evacuato. Anche in altri edifici, tra cui la sede degli uffici comunali di piazza Pertini, si sono verificati disagi e infiltrazioni dal soffitto. In città sono state segnalate diversi allagamenti.

Immediato l’intervento dell’amministrazione comunale che ha accitato il Centro operativo comunale nel tentativo di coordinare gli interventi. La Polizia locale si è invece recata sul posto per gestire i disagi causati dagli allagamenti. Fino a quando l’emergenza non sarà rientrata, viale Cannata, è stata chiusa al traffico in entrambi i senti, in particolare nel tratto compreso tra il centro commerciale e via Grandi. Anche viale del Lavoro e viale del Turismo sono attualmente interdette per via di uno smottamento dell’asfalto.

Foto e video Michele Conenna, Facebook