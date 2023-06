A Bari la giornata della bicicletta: ciclopasseggiata il 3 giugno

Con la risoluzione 72/272 del 2018, l’ONU ha dichiarato il 3 giugno “giornata mondiale della bicicletta”, invitando tutti gli stati membri a celebrare e diffondere la Giornata e la cultura della bicicletta. Quest’anno a Bari, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, si svolgerà una ciclopasseggiata con incontro a largo Giannella alle ore 10.00 che si concluderà al “Waterfront San Girolamo”, passando per lama Balice, una criticità ancora presente per lo sviluppo di una vera rete ciclabile di questa città. Alla fine del percorso, presso la piattaforma centrale del “Waterfront San Girolamo”, si svolgeranno i saluti di rito per concludere l’evento in un’atmosfera festosa.

La ciclopasseggiata è pensata per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare, oltre a favorire la condivisione di momenti di svago e di socializzazione tra i partecipanti. L’evento è aperto a tutti, senza necessità di preadesione o iscrizione. CUB – Ciclisti Urbani Baresi con FIAB Bari – RUOTALIBERA e Asd MOTIVATION BIKE Bari invitano tutti i cittadini, chi usa la bici ogni giorno per lavoro, appassionati di bicicletta e amanti della nostra città, a partecipare a questa ciclopasseggiata speciale per celebrare insieme la Giornata Mondiale della Bicicletta e per promuovere uno stile di vita più a misura d’uomo. “Perché – spiegano gli organizzatori – la bicicletta è ancora oggi uno dei mezzi di trasporto più efficienti ed ecologici, perché la bicicletta non consuma, perché in bicicletta non si deve penare per trovare parcheggio, perché andare in bicicletta fa bene alla salute e ci rende felici, perché più bici in città significa più spazio e meno rumore”.