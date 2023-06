Decine di testi gettati come immondizia in un cassonetto in via Crispi, altezza Officina degli Esordi.

“Altra segnalazione appena pervenuta – racconta Donato Cippone che con una squadra di volontari raccoglie e recupera i volumi che vengono gettati nei bidoni – Due cassonetti stracolmi di libri di testo universitari e una enciclopedia di 20 volumi. Li recupereremo e li doneremo”.