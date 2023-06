Bari, la dura vita dei bagnanti: statale 16 in tilt

La colonnina di mercurio sale e e la storia si ripete. La statale 16, la strada che porta ai lidi di Monopoli e Capitolo, le più frequentate dai baresi, è in tilt. Lunghe code partono da Carrassi per arrivare oltre Torre a mare. Rallentamenti sono stati registrati lungo i tratti tra Mola e Capitolo. La storia si ripeterà nel tardo pomeriggio, al rientro, anche se sono in tanti ad aver optato per il lungo ponte che terminerà domenica.