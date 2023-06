Due Giugno, Decaro: “Vicini ai comuni colpiti dall’alluvione”

“Oggi nella parata per la Festa della Repubblica, con più di 300 sindaci di tutta Italia, ho avuto l’onore di stare accanto ad alcuni dei sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione nei territori dell’Emilia Romagna”. Così il sindaco Antonio Decaro sui social dopo aver partecipato alla manifestazione a Roma per la Festa della Repubblica. “Nelle loro fasce tricolori – ha detto ancora – c’è il senso più alto della nostra Repubblica: il dovere di essere in prima linea pronti ad aiutare i nostri concittadini e a lavorare per le nostre comunità. Nei momenti belli e in quelli difficili. Come sa fare l’Italia che dal 2 giugno 1946 si riconosce nei valori della nostra Repubblica unita e democratica”.