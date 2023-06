Nel Barese è “caro ombrellone”: fino a 3mila euro alla settimana

Aumentano ancora i costi degli stabilimento balneari sulla costa barese. Una giornata al mare, per una coppia, nei lidi più economici e alla portata di tutti, non costerà meno di 60 euro, considerando ingresso, lettino, sdraio e parcheggio. Somma che sale notevolmente se si è in compagnia di bambini e soprattutto se si raggiungono stabilimenti più costosi.

In notevole impennata anche gli abbonamenti stagionali che, sempre nei lidi più ‘convenienti’, arrivano a costare oltre mille euro al mese in alta stagione. Alcuni chiedono anche la cifra da capogiro di 3000 euro a settimana, pari a 429 euro al giorno per due persone. Dati alla mano infatti, in un noto stabilimento di Monopoli in alta stagione, quindi ad agosto, dal lunedì alla domenica un ombrellone e due lettini costano 3000 euro. Il presso scende a 1500 se si desidera prendere il sole solo dal lunedì al venerdì, quindi escluso il weekend. Il lettino singolo aggiuntivo costa poi 500 euro. Si avrà uno sconto del 20% se l’ingresso avviene dopo le 14,30. Ma questa agevolazione non è applicabile nel corso della domenica. Sono però garantiti tutti i confort.

Nonostante alcuni proprietari, dopo i rincari degli anni precedenti, abbiano scelto di lasciare invariati i costi (già aumentati lo scorso anno) per altri, con il caro prezzi è stato necessario correre ai ripari rivedendo il listino per la nuova stagione. Quindi nemmeno sotto l’ombrellone i pugliesi saranno al riparo dagli aumenti: secondo i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, che ha effettuato il consueto monitoraggio sui prezzi dei servizi balneari, i costi registrano aumenti dell’11%.

Da Foggia sino alle spiagge più belle del Salento e del Tarantino, la situazione non cambia. Il prezzo medio per l’intera stagione, considerando una famiglia di almeno quattro persone e includendo alle spese per il solo lido anche quelle aggiuntive, come pasti fuori casa e benzina, va dagli 800 euro sino a sfiorare (e in alcuni casi a superare) i 4mila euro. I costi, come ogni anno, variano a seconda dei lidi, delle zone, ma anche dei periodi e dei servizi per i quali si fa richiesta.