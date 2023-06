Bari, balconi addobbati con bandiere biancorosse: è febbre da finale

Dopo il record stagionale di spettatori registrato al San Nicola per la semifinale di ritorno contro il Sudtirol (51.621 presenze), da stamattina è partita la vendita per la gara di ritorno della finalissima dei play off per la promozione in A. Fino a lunedì prossimo alle ore 10 potranno acquistare i tagliandi solo gli abbonati. Terminata la prelazione, la vendita sarà aperta a tutti i tifosi. Stamattina sono state registrate sia code nelle rivendite telematiche che in quelle fisiche in città. E in questi giorni i balconi della città si stanno “colorando” di biancorosso e la febbre per la finale sale sempre di più.